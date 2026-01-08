Erzincan Ardıçlı Gölü'nde mest eden manzara

- Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'ndeki Ardıçlı Gölü soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
- Göl ve çevresindeki manzara, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
- Kayak merkezi, kar yağışının ardından kayakseverlerin hizmetine sunuldu.
Şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.
Yeterli kar yağışının ardından kayakseverlerin hizmetine giren kayak merkezi, doğası, göl ve çevresinde oluşan manzarasıyla dikkati çekiyor.
VATANDAŞLAR KEYFİNİ SÜRDÜ
Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar, göl ve çevresinde gezerek fotoğraf çekildi.