Erzincan Ardıçlı Gölü'nde mest eden manzara

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'ndeki Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Ortaya ise seyrine doyulmaz manzaralar çıktı.

Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 13:02
  • Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'ndeki Ardıçlı Gölü soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
  • Göl ve çevresindeki manzara, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
  • Kayak merkezi, kar yağışının ardından kayakseverlerin hizmetine sunuldu.

Şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Yeterli kar yağışının ardından kayakseverlerin hizmetine giren kayak merkezi, doğası, göl ve çevresinde oluşan manzarasıyla dikkati çekiyor.

VATANDAŞLAR KEYFİNİ SÜRDÜ

Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar, göl ve çevresinde gezerek fotoğraf çekildi. 

