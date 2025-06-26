KPSS'ye girip atanamayınca köye yerleşip çoban oldu

KPSS'den atanamayan bir paramedik mezunu genç sosyal medyada paylaştığı video ile gündem oldu.

Elinde sopa, hayvanların başında köyde çekilen görüntüler eşliğinde konuşan genç kadın, "Atanamadın, emir demiri kesti ve köye yerleştin. Hayatın artık böyle görünüyor." sözleriyle kendi yolunu çizdiğini anlattı.

KÖYDE KENDİ YOLUNU ÇİZDİ

Şehir yaşamını geride bırakan genç kadın, köye üretmeye ve ayakta kalmaya devam ediyor.

Genç kadının videodaki güler yüzlü tavrı dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Pek çok kullanıcı genç kadının azmini ve cesaretini takdir etti.