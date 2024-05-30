Kredi Kartıyla kurban satın alınabilir mi? Diyanet cevapladı Kurban bayramının yaklaşmasıyla beraber müslümanlar Kurban alımının şartlarını araştırmaya başladı . Kurbanlık için nakit parası bulunmayanlar 'Kredi kartıyla kurban satın alınır mı?' sorusunun cevabını araştırıyorlar. Peki kredi kartıyla kurbanlık alındığı zaman bu kurban ibadeti geçerli sayılır mı? İşte Diyanetin cevabı...

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2024 Yılı Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Hac ve Kurban mevsimi olan Zilhicce ayında Müslümanlar en güzel kurbanları Allah'a adamak için seçiyorlar. Elbette bu kurbanların alımlarıyla alakalı bazı kurallar var. Bu içeriği, kurban kesmeye nakit parası olmayan fakat kredi kartıyla ödemeye gücü yetenler için hazırladık. İşte Kredi kartıyla kurban satın alımının şartları...

Kredi Kartıyla Kurban satın alınır mı?

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması hâlinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

Nisap miktarı malı ve parası olmayan müslümana Kurban vacip değildir

Kurban ibadetini yerine getirecek olanların sahip olması gereken özelliklere gelecek olursak; kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı (80 gr altın miktarı) mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Yani mali sıkıntısı olan bir insan, kurban kesmek için kendini mecbur hissetmemelidir.