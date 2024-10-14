Küçükçekmece'deki kadın şoför, yıllardır öğrencileri emniyetle taşıyor

AA & Ensonhaber

Sultan Kılıç, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde özel bir okula öğrenci taşıyan 32 servis şoförü arasında tek kadın çalışan olarak dikkat çekiyor. Sabahları öğrencileri evlerinden alıp akşam ailelerine teslim eden servis araçlarındaki hosteslerin tamamı kadınlardan oluşuyor.

Evli ve bir çocuk annesi olan Kılıç, 27 yıldır okul ve personel taşımacılığı yapıyor. Eşiyle birlikte bir şirkete bağlı olarak aynı mesleği yürüttüğünü belirten Kılıç, görev yaptığı okulda tek kadın şoför olmasına rağmen, çevresinde kendisi gibi kadın sürücülere de rastladığını vurguladı.

"ÇOCUKLARI SEVDİĞİM İÇİN BU İŞİ YAPIYORUM"

Mesleğinin ilk dönemlerinde olumsuz bakışlarla karşılaşsa da zamanla bu durumun değiştiğini ve kadın şoförlerin artık daha normal karşılandığını ifade etti. "Artık kadın otobüs şoförleri, tır şoförleri ve minibüs şoförleri var. Artık yadırganmıyorum" dedi.

Kılıç, kendisine "Şoför abla" diye hitap edildiğini ve bazen park halindeyken ya da yol verdiklerinde "Abi şöyle geç" dediklerinde, "Abi değil, abla diyeceksiniz" yanıtını verdiğini belirterek, insanların bu duruma şaşırdığını aktardı.

Bazı insanların çocukların gürültüsünden rahatsız olmasının aksine, Kılıç çocukları sevdiğini dile getirerek, "Bir oğlum var, 16 yaşında. Çocukları sevdiğim için bu işi yapıyorum. Uzun bir süre çocuğum olmadı, çocuk sevgim vardı. Bu nedenle bu mesleği seçtim" şeklinde konuştu.

"SEVMESEM BU İŞİ YAPAMAM"

Sultan Kılıç, servis araçlarındaki hosteslerin de kadın olmasının avantajlarına dikkat çekerek,

Onlar benimle çalıştıkları için memnun. Daha rahat hareket edebiliyorlar. Ben şoför olarak velilerle birebir iletişimde olmuyorum; hostesimiz bu konuyla ilgileniyor. Ancak herhangi bir sorun çıktığında durum bana intikal ediyor. Çocuklarla iç içeyiz. Eğer bu işi sevmesem, yapamam. Çocuklar da sevgiye karşılık veriyorlar

şeklinde konuştu.

Daha önce farklı okullarda görev aldığını belirten Kılıç, kreş öğrencilerini taşıdığı dönemde araçta hostes bulunmadığı için velilerle doğrudan iletişim kurmak zorunda kaldığını ifade etti. B sınıfı ehliyetine sahip olduğunu, ancak eşi tarafından E sınıfı ehliyet alması yönünde telkinler aldığını aktardı.

Ehliyetimi E sınıfına yükseltirsem eşimin otobüsünü kullanmak zorunda kalırım diye almak istemiyorum. İstesem otobüs de sürebilirim ama minibüs benim için yeterli

dedi.

"KADINLAR ÖZGÜVENLİ OLMALI"

Kadınlara özgüvenli olmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Kılıç,

Kendine güvenen herkes bu işi yapabilir. Böylece kendi ayaklarının üstünde durabilir ve eşlerine bağımlı olmayabilirler. Bu harika bir şey. Eşim de çalışıyor, ancak kendi kazandığım parayla ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Herkes kendi ayakları üzerinde durabilir

şeklinde konuştu.

Sultan Kılıç'ın çalıştığı araçta hostes olarak görev yapan Mine Çakar da kadın sürücü ile çalışma deneyimini şöyle özetledi: