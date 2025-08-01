Kullanırken dikkat: O temizlik malzemesi yılanları çekiyor!

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte doğadaki hareketlilik de gözle görülür şekilde artıyor. Özellikle kırsal ve yeşil alanlara yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar için yaz aylarının en büyük tehlikelerinden biri yılanlarla karşılaşma riski.

Ancak bu yıl uzmanlardan gelen uyarı, tehlikenin sanılandan daha yakın olabileceğini gösteriyor. Üstelik bu kez tehlikenin kaynağı, ormanlar ya da boş araziler değil kendi evinizin temizlik dolabı olabilir.

Uzmanlara göre, ev temizliğinde sıkça kullanılan bazı keskin kokulu kimyasal ürünler, farkında olmadan yılanları evlerin çevresine çekebiliyor.

Bu açıklama sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kişi kullandığı temizlik ürünlerini yeniden gözden geçirmeye başladı.

BU ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN!

Yılanlar, görme duyuları sınırlı olmasına rağmen çevrelerindeki değişiklikleri koku ve titreşim yoluyla algılayabilen, son derece hassas canlılardır.

Dillerini dışarı çıkararak havadaki molekülleri analiz eden bu sürüngenler, bazı güçlü kokuları av veya güvenli bir alan sinyali olarak algılayabiliyor. Tam da bu yüzden, özellikle limon, çamaşır suyu, sirke ve bazı yüzey temizleyicilerdeki uçucu bileşenler, onların dikkatini çekebilir.

Yaz aylarında serin ve loş alanlara sığınan yılanlar, düşündüğünüzden çok daha yakına geliyor olabilir. Uzmanlara göre, evlerde hijyen sağlamak amacıyla sıkça kullanılan çamaşır suyu, amonyak bazlı temizlik ürünleri, yumuşatıcılar, parfümlü deterjanlar ve hatta yoğun şekilde kullanılan sirkeli su, sanılanın aksine yılanları uzaklaştırmak yerine onlara çekici bir sinyal gönderiyor.

Bu güçlü kokular, yılanların koku alma sistemini uyararak onları merak ettikleri bölgelere yönlendirebiliyor. Özellikle bahçeli evlerde ve zemin katlarda oturanlar için bu durum, farkında olunmadan yaratılan gizli bir davet anlamına gelebilir.