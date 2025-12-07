Küpeli Çoban Furkan'ın hedefi: 100 başlık otonom çiftlik kurmak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mimari restorasyon eğitimini tamamladıktan sonra Balıkesir'in Dursunbey ilçesine dönerek hayvancılığa başlayan ve 'Küpeli Çoban' lakabıyla tanınan 22 yaşındaki Furkan Aşık, hayallerini teknolojiyle büyütüyor.

Maddi zorluklar ve yüksek veteriner masraflarına rağmen hayvancılığa olan tutkusundan vazgeçmeyen Aşık'ın yolu, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) ile kesişti.

Üniversiteli Çobanın nihai hedefi, alacağı teknoloji odaklı eğitimlerle 100 başlık otonom bir çiftliğin sahibi olmak.

ÇOCUKLUK HAYALİ TEKNOLOJİYLE BÜYÜYOR

Köyüne döndükten sonra 10 kuzu ile başladığı macerada kısa sürede 40 başlık sürüye ulaşan Furkan Aşık, girişimcilik hikayesini paylaştı. "Hayvancılık çocukluk hayalimdi. Ailem başlangıçta istemese de kararlılığım sayesinde destek oldular. Benim için mesai saatleri içinde bir başkasının emrinde çalışmaktansa, sevdiğim işi kendi şartlarımda yapmak çok daha değerli," dedi.

Aşık, hayvancılık sektörünün en önemli sorununa ise şu sözlerle dikkat çekti:

Bence hayvancılıkta kar bırakan bir iş. Ancak sektörün en önemli problemi, gelişen teknolojinin yeteri kadar sisteme dahil edilmemesi. Geleneksel yöntemlerle verimliliğin belirli bir noktaya geldiğini görüyoruz, ancak bizim daha yüksek verimi teknoloji, genetik ve otomasyonla elde edebileceğimizi görmek gerekiyor.

TÜME EĞİTİMLERİYLE OTONOM ÇİFTLİKLERE İLK ADIM

Furkan Aşık'ın hayvancılığa dair bu kararlılığı, TÜME'nin teknoloji odaklı tarımsal dönüşüm ve gençlere yönelik eğitim programlarıyla birleşti.

Aşık, hayvancılıkta hem teknoloji kullanımı hem de modern bakım ve besleme teknikleri üzerine Adana'da yoğun bir eğitim programına başladı.

Bu eğitim programı, genç çiftçilere verimli bir çiftliğin nasıl yönetileceği, doğru çalışma metotları ve teknolojinin entegrasyonu konularında kapsamlı bir bilgi sunmayı amaçlıyor.

Eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan Furkan Aşık, alacağı sertifika ile tarım fonlarından yararlanma şansı elde edecek.

Nihayetinde tüm aşamaları başarıyla geçerek 100 başlık, tamamen otonom bir çiftliğe sahip olma hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

ÜNİVERSİTEDEN TAM DESTEK

Furkan Aşık’ın mezun olduğu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, üniversiteli çobanın girişimciliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

"Furkan'ın enerjisinden ve hayvancılığa olan ilgisinden ötürü gurur duyuyoruz. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen nüfusun gençleşmesi, ülkemiz için hayati önem taşıyor. Biz de bu vizyonla, TÜME işbirliğinde Burdur'da bir eğitim çiftliği kurma hazırlığı içerisindeyiz."

TÜME: 40 BİN FURKAN YETİŞTİRMEK İÇİN GAYRET EDİYORUZ

Türkiye'nin tarım sektöründeki yaşlanan üretici nüfusu problemine dikkat çeken TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz, genç girişimcilerin rolünü, teknoloji kullanımı ve verimlilik odaklı dönüşümün önemini vurguladı:

"Tarım ve hayvancılığın teknoloji ve verimlilik odaklı köklü bir değişim ve dönüşüme ihtiyacı var. Biz TÜME olarak, Furkan gibi 40 bin genci yetiştirecek eğitim çiftliklerini kuruyoruz, eğitimini tamamlayan gençlerin otonom çiftliklere liderlik etmesini ve bu teknolojik değişime öncülük etmesini istiyoruz. Bu eğitim çiftliklerinde gençlerin ücretsiz eğitimler almalarını sağlıyoruz.

Öte yandan otonom sistemleri oluşturan tarım teknolojilerini geliştiren gençleri, firmaları ve paydaşları bir ekosistemde buluşturuyoruz. Bu teknolojik dönüşümün; daha ucuza daha hızlı ve milli teknolojilerimizle olmasını önemsiyoruz."

"HEM KAYNAKLARIMIZ HEM DE VERİLERİMİZ YURT DIŞINA GİTMESİN İSTİYORUZ"

Kaynakların ve verilerin yurt dışına gitmemesinin önemine değinen Karagöz, şunları söyledi:

"Furkan gibi bu işe gönül vermiş kardeşlerimizin hem teknik eğitim hem de finansmana erişimini kolaylaştırmak ve teknolojiye daha ucuz erişimini sağlamak bizim temel misyonumuz. 40 bin Furkan'a ve bu teknolojileri geliştiren binlerce mühendise ihtiyacımız var.



Bu dönüşümün tamamlanması hem gıda arz güvenliğine hem de fiyat istikrarına katkı sağlayacak.



Daha verimli üretip, daha az kaynakla daha çok ürün elde edilecek. Hem su, enerji kaynaklarımız daha verimli kullanılmış olacak hem de geleceğin yapay zeka tabanlı otonom çiftlikleri milli teknolojilerimizle kurulmuş olacak.

Küpeli Çoban Furkan Aşık'ın hikayesi, gençlerin doğru teknoloji ve eğitim desteğiyle tarım ve hayvancılığı cazip bir kariyer alanına dönüştürebileceğinin en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.