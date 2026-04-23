Kuraklıktan taşkın doluluğa: Ulaş Gölü yeniden hayat buldu

Sivas’ta bulunan ve 2016 yılında “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” olarak tescillenen Ulaş Gölü, doğanın döngüsünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kuraklıkla mücadele eden göl, son yağışlarla birlikte tamamen dolarak eski canlılığına kavuştu.

GEÇEN YAZ KURUMA TEHLİKESİ YAŞANMIŞTI

İlçe merkezinde mesire alanı olarak da kullanılan göl, yaz aylarında su seviyesinin ciddi şekilde düşmesi nedeniyle kuruma riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Bu süreçte balık ölümleri yaşanırken, bölgedeki ekosistem de olumsuz etkilenmişti.

YAĞIŞLAR GÖLÜ YENİDEN DOLDURDU

Kış ve ilkbahar aylarında etkili olan kar yağışı ve yağmurlar sayesinde gölde su seviyesi hızla yükseldi. Yapılan gözlemlere göre doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan göl, yeniden doğal yaşamın merkezi haline geldi.

KUŞLAR GERİ DÖNDÜ

Su seviyesinin artmasıyla birlikte çeşitli kuş türleri de yeniden göle gelmeye başladı. Göl çevresinde oluşan hareketlilik, bölgeye hem görsel zenginlik hem de ekolojik canlılık kazandırdı.

"TURİZME KAZANDIRILMALI"

Göl çevresinde yaşayan Hıdır Kaya, kuraklık döneminde gölün tamamen kuruma noktasına geldiğini hatırlatarak, bu yıl yağışların etkisiyle yeniden dolmasının sevindirici olduğunu söyledi. Kaya, göl çevresinde düzenleme yapılarak alanın turizme kazandırılması gerektiğini dile getirdi.