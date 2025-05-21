Küresel şehirler endeksi: İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit ve Bursa sıralamada yer aldı

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Dünyadaki 1.000 şehir farklı kategorilerde analiz edildi.

Endeks, Oxford Economics tarafından yıllık olarak hazırlanıyor.

Küresel Şehirler Endeksi'nin zirvesinde New York, Londra ve Paris, bin şehrin farklı kategorilerde analiz edildiği Küresel Şehirler Endeksi'nde zirvede yer alan üç şehir oldu.

Endekste, 163 ülkedeki dünyanın en büyük 1.000 şehri 5 ana kategoride 27 gösterge üzerinden analiz ediliyor.

ANALİZ EDİLEN KATEGORİLER

Ana kategoriler, ekonomi, beşeri sermaye, yaşam kalitesi, çevre ve yönetişim olarak sıralanıyor.

EKONOMİ VE NÜFUS ÜSTÜNLÜĞÜ NEW YORK'TA

Buna göre, 2,5 trilyon dolarlık ekonomisi ve 20,7 milyonluk nüfusuyla New York listenin zirvesinde yer aldı.

Söz konusu kategorilerde genel puanı 100 olan New York'u, bir trilyon dolarlık ekonomisiyle Londra takip etti.

Böylece, New York ve Londra, üst üste ikinci kez listenin zirvesine yerleşti.

Endekste ayrıca yapay zeka, iklim değişikliği ve demografik dönüşümün şehirlerin geleceğini şekillendirdiği vurgulandı.

TÜRKİYE'DEN ENDEKSE GİREN ŞEHİRLER

Endekse Türkiye'den giren şehirler arasında İstanbul 106’ncı, Ankara 277’nci, Antalya 374’üncü, İzmit 383’üncü ve Bursa 405’inci sırada yer aldı.

İSTANBUL, BEŞERİ SERMAYE AÇISINDAN 15. OLDU

İstanbul, beşeri sermaye açısından 1.000 şehir arasında 15'inci sırada yer aldı.