Kutsal emanetler, Ramazan’da rekor ilgi gördü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi, Ramazan ayı boyunca Türkiye’nin 6 ilinde ziyaretçilerle buluştu. 20 Şubat – 17 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşen etkinlik, toplam 1 milyon 630 bin 630 kişiyi ağırlayarak rekor kırdı.

Sergide; Kâbe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüleri ile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e ait Saç-ı Şerif ve Sakal-ı Şerif başta olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı müzeler ve arşivlerden seçilen toplam 99 eser sergilendi.

ŞEHİR ŞEHİR ZİYARETÇİ REKORU

Sergi, Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde 302 bin 754 kişiyle başladı. Tokat Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu’nda 193 bin 409 ziyaretçi, Kastamonu 23 Ağustos Spor Salonu’nda 101 bin 562 kişi, Sivas Şehit Ahmet Eyce MTAL Spor ve Sergi Salonu’nda 208 bin 513 kişi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde 277 bin 654 kişi ve Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde 546 bin 738 kişi sergiyi gezdi.

Her şehirde yoğun ilgi gören sergi, toplamda 1,6 milyonu aşkın ziyaretçiye ulaştı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRÜ: "SORUMLULUĞUMUZ DAHA DA ARTTI"

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Asırlardır vakıf medeniyetimizin sahiplendiği bu kıymetli emanetleri, Ramazan’ın manevi atmosferinde milletimizle buluşturmak, geçmişle kurduğumuz bağı daha da derinleştirdi. Gösterilen yoğun ilgi, bu mirasın gönüllerdeki derin karşılığını ortaya koyarken, bizlere emanetleri koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlattı.

Aksu, sergiye katkı sunan tüm paydaşlara ve ziyaretçilere teşekkür etti.