La Nina'ya rağmen sıcaklıklar ortalamanın üzerinde olacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), gezegeni serinletici etkisiyle bilinen La Nina hava olayının eylül ayından itibaren etkisini göstermeye başlayacağını duyurdu. Ancak örgüt, bu geçici soğuma etkisine rağmen sıcaklıkların dünyanın büyük bölümünde ortalamanın üzerinde seyredeceğini bildirdi.

EL NINO'DAN NÖTR KOŞULLARA, LA NINA'YA GEÇİŞ

WMO’nun yayımladığı güncelleme raporunda, Mart 2025’ten bu yana El Nino ve La Nina koşullarının görülmediği, bu süreçte nötr iklim şartlarının hakim olduğu kaydedildi. Ekvator Pasifik’te deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamaya yakın seyrettiği ve bunun, La Nina’nın kademeli olarak ortaya çıkmasına zemin hazırladığı ifade edildi.

BÖLGESEL SICAKLIK TAHMİNLERİ

Rapora göre, eylül-kasım aylarında hem kuzey hem güney yarım kürede sıcaklıkların normalin üzerinde olması bekleniyor. Bu durum, La Nina’nın serinletici etkisinin küresel ısınma baskısı karşısında sınırlı kalacağını gösteriyor.

İKLİM İSTİHBARATI HAYAT KURTARIYOR

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, mevsimsel tahminlerin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

El Nino ve La Nina için yapılan tahminler, tarım, enerji, sağlık ve ulaştırma gibi kritik sektörlerde milyonlarca dolarlık tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda hazırlık ve müdahale planlamalarına rehberlik ederek binlerce hayat kurtarıyor.

EL NINO VE LA NINA NEDİR

Pasifik Okyanusu’nda görülen El Nino, okyanuslara kıyısı olan bölgelerden başlayarak küresel ölçekte sıcaklık artışına yol açıyor. La Nina ise bunun tersi yönde etki göstererek görece soğuk hava koşullarını beraberinde getiriyor. Bu iki hava olayı arasındaki geçiş dönemlerinde ise nötr iklim koşulları hakim oluyor.