Lahana pişirirken içine 1 kaşık atın, gaz sorununu ortadan kaldırın… Türk mutfağının enfes lezzetlerinden olan lahana, birçok şekilde kullanılan besinler arasında gelir. Gerek yemeği gerek turşusu sıkça kullanılır. Severek tüketilen lahana yemeği ne yazık ki gaz ve şişkinlik sorunlarına neden olabiliyor. Ancak içerisine ekleyeceğiniz 1 kaşık o baharat ile gaz sorununu temelli ortadan kaldıracaksınız…

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Lezzetiyle sofraları şenlendiren yemeklerin arasında olan lahana her ne kadar sevilerek tüketiliyor olsa da birçok kişi de yarattığı gaz problemleri kaçınılmaz olabiliyor.

İçerdiği yüksek lif nedeniyle gaza ve şişkinliğe neden olabilen lahana sağlıklı olsa da bu sorunlardan dolayı tüketilmesi diğer yemeklere göre az tercih edilir hale geliyor.

Besin değeri yüksek olan bu sebzenin yarattığı gaz problemini önlemek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Lahanayı pişirirken içerisine ekleyeceğiniz o baharat ne gaz yapıyor ne de şişkinlik.

1 kaşığı yetiyor…

Sağlığa olan faydaları sayesinde sofraların vazgeçilmezleri arasında olan lahana gaz sancısına neden olduğundan çekinilerek tüketilen yiyecekler arasında yer alır.

Gaz ve şişkinlik problemlerini yaratabilen lahanayı pişirirken içerisine ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı kişniş sizi bu dertlerden kurtaracak ve lahana yemeğini afiyetle yemenizi sağlayacak.

Sindirilmesi zor bileşikler içerdiğinden gaz sancısına neden olan lahana içerisine kişniş eklendiğinde sindirimi kolaylaştırıcı etki yarattığından gaz ve şişkinlik gibi sorunları ortadan kaldırmada oldukça etkili olacaktır.