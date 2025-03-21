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DHA

Baharın gelişiyle birlikte doğanın büyük göç hareketliliği başladı. Başta leylekler olmak üzere binlerce kuş türü, sıcak bölgelerden ayrılarak bahar ve yaz aylarını geçirecekleri, yuvalarını kurup kuluçkaya yatacakları topraklara doğru yola çıktı.

KAR ÜZERİNDE DİNLENİP GÖÇE DEVAM ETTİLER

Bu uzun ve zorlu yolculukta mola veren göçmen kuşlardan bazıları, Karaman’ın Yollarbaşı köyünde karla kaplı arazide kısa bir dinlenme durağı yaptı. Soğuk zemine rağmen burada bir süre beslenen ve dinlenen leylekler, yeniden kanat çırparak göç yolculuklarına devam etti.

Köylüler için alışılmadık bir manzara oluşturan bu anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek ölümsüzleştirildi. Gökyüzünde süzülen ve beyaz örtünün üzerine konan leyleklerin görüntüsü, baharın gelişinin en güzel habercilerinden biri oldu.