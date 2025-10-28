Lüleburgazlı balıkçıdan 73 kiloluk dev orkinos avı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde balıkçı dükkanı işleten Kadir Çokivgen, Ege Denizi’nin Çanakkale açıklarında oltayla 1 metre 74 santim uzunluğunda, 73 kiloluk dev bir orkinos yakaladı.

KAYALIKLARDA 3 SAATLİK MÜCADELE

Arkadaşlarıyla balık avına çıkan Kadir Çokivgen, sabah saatlerinde oltasına takılan balığı kıyıya çekmek için uzun süre mücadele etti. Yaklaşık 3 saatlik uğraşın ardından balığı kıyıya çıkarmayı başaran Çokivgen, o anları göğüs kamerasıyla kaydetti:

"Balığı çekmekte çok zorlandım. Kayalıkların tepesinde ölüm pahasına mücadele ettim diyebilirim. Oltamı defalarca koparmaya çalıştı ama sonunda benim oldu."

"EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

Çocukluğundan beri amatör balıkçılıkla uğraştığını söyleyen Çokivgen, bu avın kendisi için unutulmaz olduğunu belirtti:

“Yıllardır böyle bir balık yakalamayı hayal ediyordum. Balığın bu kadar büyük olduğunu hiç tahmin etmemiştim. Tarttığımızda 73 kilo geldi, 1 metre 74 santim boyundaydı.”

DÜNYA REKORU HEDEFLİYOR

Avcılığın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu dile getiren Kadir Çokivgen, “Bu takımlarla daha büyük hedeflerimiz var, hatta dünya rekorunu kırmayı planlıyorum. Balıkçılık çok güzel bir hobi, herkese tavsiye ederim,” diye konuştu.