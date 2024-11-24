Malatya-Kayseri kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

AA

Malatya-Kayseri kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kara yolunun Darende-Gürün arasındaki kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya-Kayseri arasındaki yolda yoğun kar yağışı ve sis olduğunu belirterek, "Karla mücadele devam etmektedir. Darende-Gürün arasında yol trafiğe kapanmıştır." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ ZORUNLU OLMADIKÇA KULLANMASIN"

Vali Yavuz ayrıca, Malatya-Kayseri arasındaki yolu ile ilgili olarak "Hemşehrilerimizin zorunlu olmadıkça bu hattı kullanmamalarını tavsiye ediyoruz." dedi.