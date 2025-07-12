Malatya Kilittepe'de 770 deprem konutu daha yıl sonunda teslim edilecek

Türkiye, son yüzyılın en yıkıcı afetlerinden biriyle, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı.

On binlerce canın yitirildiği, milyonlarca insanın evsiz kaldığı bu büyük felaketin ardından, devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğu yeniden inşa süreci sürüyor.

Aradan geçen zamanda bazı şehirler hızla ayağa kaldırılırken, kimi bölgelerde ise afetin izleri hala silinmeye çalışılıyor.

770 KALICI KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Depremde ağır hasar alan ve kalkındırma çalışmalarının sürdüğü illerden biri de Malatya..

Kiltepe Mahallesi'nde yapımı süren 770 kalıcı deprem konutunun büyük bölümünde kaba inşaatlar tamamlanırken, yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

"DEVLETİMİZ HEP YANIMIZDA OLDU"

Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş, TOKİ tarafından Kiltepe Mahallesi'nde yürütülen deprem konutu çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Daha önce belirlenen alanın üçte birine denk gelen 80 dönümlük arazi üzerine 770 konutun inşa edildiğini belirten Demirtaş, bu konutların hak sahiplerine tahsis edileceğini söyledi.

Demirtaş, "Devletimiz, deprem sürecinden bu yana bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızda oldu. Özellikle Malatya Valimiz başta olmak üzere tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

"5 AYLIK SÜREDE KABA İNŞAAT NEREDEYSE TAMAMLANDI"

Konutların yanı sıra proje kapsamında yaklaşık 20 dükkanın da inşa edildiğini ifade eden Demirtaş, "Beş aylık kısa bir sürede kaba inşaatlar tamamlanma aşamasına geldi. Sadece sağlık ocağı temeli kaldı. Onun dışındaki tüm bloklarda fore kazıklar çakıldı, temeller atıldı, kaba yapılar yükseldi. Çatılar ve tuğla örme işlemleri sürüyor" şeklinde konuştu.

"DEVLETİMİZ VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRİYOR"

Depremin ardından Kiltepe Mahallesi'nde 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Demirtaş, "Bazıları ‘Bu coğrafyada deprem konutu yapılmaz' diyor. Onlara sesleniyorum; gelsinler Kiltepe'yi görsünler. 770 konutun tamamının kaba inşaatı bitmiş durumda. Devletimiz burada ne söz verdiyse yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.

Muhtar Demirtaş, yıl sonuna kadar konutların teslim edileceğini vurgulayarak, "Allah devletimize zeval vermesin. Valimize, yetkililerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.