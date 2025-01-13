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İHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri büyük bir yıkıma yol açtı.

Ancak, devletin ve milletin el birliğiyle verdiği destekle, depremzedelerin yaraları hızla sarılmaya başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın da özverili çalışmaları sayesinde başlatılan deprem konutları projesi sayesinde yaklaşık 155 bin insan yeni yuvalarına kavuştu.

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde, Malatya da büyük hasar aldı.

DEPREM KONUTLARI YÜKSELMEYE BAŞLADI

Felaketin izlerini silmek için yürütülen deprem konutları çalışmalarında büyük bir ilerleme kaydedildi.

Depremlerde büyük bir yıkım yaşayan Akçadağ ilçesinde ise üç rezerv alanından biri olan Başpınar Mahallesi'nde inşaatlar yükselmeye başladı.

Toplamda 82 dönüm üzerine 210 konut, 80 iş yeri, 28 ofis şeklinde planlanan projenin kasım ayında tamamlanması hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR

Kış mevsimi olmasına rağmen bölgedeki çalışmaların aralıksız devam ettiğine vurgu yapan Başpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Torun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 6 Şubat depremlerinin ardından iki kez Akçadağ ilçesini ziyaret ederek çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

2 BLOKTA ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Çalışmalara 5 ay önce başlanan projede 2 blokta çalışmaların tamamlandığını kaydeden Torun, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sunduklarını söyledi.