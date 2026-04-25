Malatya’da tarım aracını karavana çevirdi

Malatya’da sıra dışı bir yaşam hikâyesi dikkat çekiyor. Akçadağ ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Murat Yıldız, barınma sorunu nedeniyle kendi imkanlarıyla dönüştürdüğü tarım aracını yaşam alanına çevirdi.

EV BULAMAYINCA ÇÖZÜMÜ KENDİSİ ÜRETTİ

Kiralık ev bulamadığını ve bu süreçte zorluk yaşadığını belirten Yıldız, çareyi sahip olduğu tarım aracını karavana dönüştürmekte buldu. Aracı tamamen kendi imkânlarıyla yaşam alanına çevirdiğini söyledi.

"ÜÇ HAFTADIR BURADA KALIYORUM"

Yıldız, yaklaşık üç haftadır dönüştürdüğü araçta yaşadığını ifade ederek, gündelik işlerde çalışarak geçimini sağladığını belirtti. Aracın temel barınma ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Araçta lavabo ve tuvalet bulunmadığı için ihtiyaçlarını çarşıdaki umumi alanlarda giderdiğini belirten Yıldız, banyo için ise hamamı kullanmayı planladığını ifade etti.

"DIŞARIDA KALMAKTANSA BURADAYIM"

Kendi yaptığı karavanda yaşamayı tercih ettiğini söyleyen Yıldız, “Bu aracı kendim yaptım. İçinde sadece yatıp kalkıyorum. İmkânları kısıtlı ama dışarıda kalmaktansa burada kalıyorum.” dedi.

Akçadağ’da görülen araç, tasarımı ve kullanım amacıyla dikkat çekiyor. Aracı gören vatandaşların durup tekrar baktığı ifade ediliyor.