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İHA

Türkiye, zirai don felaketi ile boğuşuyor...

Ülke genelinde ani hava değişimlerinin neden olduğu don sonrası tarım ürünlerinde zarar oluştu.

Binlerce çiftçi ise geçimlerini sağladıkları mahsullerin zarar görmesi sebebiyle maddi olarak zor durumda kaldı.

Manzara, dünya kuru kayı üretiminin büyük bir bölümünün karşılandığı Malatya’da da aynıydı.

ZİRAİ DON MALATYA'YI DA VURDU

Kentte12 Nisan Cumartesi yaşanan zirai don, başta kayısı olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi zarara yol açtı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının etkili olması nedeniyle kayısı, kiraz, ceviz, üzüm ve elma gibi ürünlerde don kaynaklı hasar meydana geldi.

BADEM BAHÇESİ ZİRAİ DONDAN ETKİLENMEDİ

Kentteki kayısı üretiminin önemli bir kısmının karşılandığı Akçadağ ilçesi de zirai dondan nasibini alırken Esenli-Yukarı Örükçü mahalleleri mevkiinde çiftçi Salih Özdemir’e ait kayısıya alternatif olarak yetiştirilen 105 dönümlük bir alandaki badem, zirai dondan etkilenmeyerek üreticisini bile şaşırttı.

"BU YIL BADEMLE GEÇİMİMİZİ SAĞLAYACAĞIZ"

Ağaç ve meyvelerde bozulmanın olmadığını belirten Salih Özdemir, "Zirai don olayı sonrası 2019 yılında kayısıya alternatif olarak yetiştirmeye başladığımız badem bahçesine gelerek inceleme yaptım. Yaptığımız kontrollerde ne ağaçlarda ne de meyvelerde zarar olmadığını gördük.

Bu durum bana umut verdi. İnşallah bu yıl bademle geçimizi sağlayacağız. Merakla bahçe içerisinde gezip duruyoruz. Sonucu biraz daha beklemek lazım. Olumsuz bir durum olmaz ise seneye tüm kayısıları sökerek badem yetiştirmeyi düşünüyorum." diye konuştu