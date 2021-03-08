Malulen emeklilik şartları nelerdir? Kimler malulen emekli olabilir? Malullük başvurusu 2021

Malulen emekli olabilmek için gereken şartlar ve esasları, yasalar ve yönetmelikler ile belirlenmiştir. İş gücü kaybı yaşayan vatandaşların araştırdığı malulen emeklilik şartları nelerdir?

Malulen gelen emeklilik, bir kişinin normal iş gücünden %60 ya da daha fazla kayıp yaşandığı durumlarda gerçekleşen emeklilik durumudur.

Kişilerin malulen emekli olabilmesi için öncelikle %60 iş göremez raporu alabilmesi ve doktor kontrolü sırasında malulen emeklilik hastalıklarından birini taşıması gerekiyor.

Çalışma hayatı süresince sağlık sorunu yaşayan vatandaşların sıklıkla araştırdığı malulen emeklilik ve detayları, merak ediliyor.

Peki kimler malulen emekli olabilir? 2021 Malulen emeklilik şartları ve maaşı..

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Malulen emekli olabilmek için belirtilen şartlar şu şekilde sıralanabilir:

Kişinin herhangi bir işte en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olması gerekiyor.

Çalışılan işte en az 1800 SGK priminin ödenmesi gerekiyor.

Emekli olacak kişimin SSK’lı olarak yani 4/A sigortalı olarak çalışıyorsa işi bırakmış olması gerekiyor.

%60 iş gücü kaybının sigorta başladıktan sonra meydana gelmesi gerekiyor.

4/B sigortalı ise ticari faaliyetlerde bulunmaması gerekiyor.

4/C sigortalıların da geçici görevler de dâhil olmak üzere tüm görevlerini bırakmış olması gerekiyor.

Bu şartlar ışığında eğer kişi sürekli olarak bakıma muhtaçlık durumu içerisinde ise 10 şartı aranmıyor ve prim ödemesi dolduğunda malulen emekli olabiliyorlar. Şartlar oluştuğunda kişiler gerekli belgeleri hazırlayarak süreci başlatabilme hakkına sahip olabiliyorlar.

KİMLER MALULEN EMEKLİ OLABİLİR?

Malulen emeklilik hastalıkları arasında şeker hastalığı çok rastlanılan hastalıklardan biridir. Zorlu tedavi süreci olan kanser türleri de geçerli hastalıkların başında geliyor.

Beyin tümörü, demans, epilepsi, parkinson, zekâ gerilikleri, serebral palsi, multi skleroz, şizofreni, görme azlığı ve retina kanamaları, yardım olmadan ayakta durmada denge kaybı yaşayanlar malulen emekli olabilecek sınıfta yer alıyor.

Kol, bacak gibi organ kayıplarının yaşanması, behçet hastalığı, anemi, gastrointestinal kanamalar, karaciğer sirozu, karaciğer nakli, kalp sorunları, solunum sistemi rahatsızlıkları, böbrek ve akciğer nakli, tüberküloz ve AIDS gibi hastalıklar da yaşanılan rahatsızlık şiddetine göre kapsam içerisinde tutuluyor.

MALULEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Malulen emeklilik başvurusu bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğünün ilgili servislerine gerekli evrakların teslim edilmesiyle gerçekleştirilir.

Gereken belgeler ise şöyle sıralanabilir:

Maluliyet talep dilekçesi,

İlk işe giriş bildirgesi

Erkek sigortalılar için askerlik süre belgesi

Eğer sigortalı askerlikten muaf tutulmuş ise buna ait askeri hastanece düzenlenmiş ayrıntılı muayene bulgularını içeren sağlık raporu (askerlik sakat raporu),

İlk işe giriş sağlık raporu veya beyanı,

Sevk sonucu sağlık tesisince usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler

Sigortalının mevcut rahatsızlığı ile ilgili daha önce almış olduğu raporlar, tıbbi belge ve epikrizlerin (çıkış özeti) birer örneği

Kurumumuzca sigortalıyla ilgili daha önce verilmiş bir maluliyet kararı mevcutsa, bunun bir örneği ile dayanağı olan rapor ve diğer belgeler bulunmalıdır.

MAMÜLLÜK MAAŞI 2021

Çalışma potansiyelinin %60’ını kaybeden kişiler malulen emekli olarak belli oranda maaş alma hakkı elde edebiliyorlar.

Emeklilik maaşları da kişilerin prim esas kazanç tutarına göre belirleniyor.

Yani sigortalının priminin üzerinden brüt ücret ne kadar yüksek olursa malulen emekli maaşı tutarı da o kadar yüksek olur.