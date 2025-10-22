Manisa'da düğünlerde ilgisiz akrabayı ıslatan mahalle

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Sevinçler Mahallesi'nde yıllardır sürdürülen “sini çıkarma” geleneği, düğünlere hem neşe hem dayanışma katıyor. Düğün günü mahalleli, Türk bayrağı açarak davul zurna eşliğinde damadın akrabalarını ziyaret ediyor.

HEDİYE DOLU SİNİLER TOPLANIYOR

Gelenek gereği, evlenecek çifte verilmek üzere hazırlanan hediyelik siniler, mahalle halkı tarafından ev ev dolaşılarak toplanıyor. Vatandaşlar, yöresel mani ve deyişler söyleyerek ev sahibini dışarı davet ediyor.

Bazı gençler ise yüzlerini siyaha boyayıp, davul zurna önünde oynayarak eğlenceye renk katıyor.

SİNİ HAZIRLAMAYANA CEZA

Ev sahibi, içinde gıda, giyecek ve çeşitli hediyelerin bulunduğu siniyi gençlere teslim ediyor. Ancak sininin eksik hazırlanması veya hiç yapılmaması durumunda, mahalle gençleri muhtarın tespitiyle akrabaya sembolik bir ceza kesiyor.

Düğün sırasında oynamamak, yemek dağıtımına yardım etmemek ya da eğlenceye geç gelmek de cezaya neden oluyor. En yaygın ceza ise oldukça eğlenceli: Eksik davranan akraba su dolu yalağa atılıyor.

İLGİSİZ AKRABA SUYA ATILIYOR

Mahalleli tarafından kucaklanıp suya atılan “ilgisiz akraba”, ıslandıktan sonra davul zurna eşliğinde oynayarak düğün eğlencesine katılıyor. Bu gelenek, hem birlik ve dayanışmayı pekiştiriyor hem de düğünlere eğlenceli anlar kazandırıyor.

"ATALARIMIZDAN ALDIĞIMIZ GELENEĞİ YAŞATIYORUZ"

Sevinçler Mahalle Muhtarı Halil Yetiş, geleneğin yıllardır sürdürüldüğünü belirterek şunları söyledi:

Mahallemizde düğünlerde ‘sini çıkarma’ geleneği olur. Eskiden beri bu geleneğimizi yaşatıyoruz. Sini çıkarmayan, oynamayan, yemek taşımayan, eğlenceye gelmeyenler akşamdan tespit edilir. Pazar sabahı gençlerimiz bu akrabaları su dolu yalağa atar. Toplanan siniler oğlan evine götürülür, misafirlere ikram edilir. Sinideki hediyelik eşyalar ise gelin ve damadın düğün hediyesi olur.

DAYANIŞMA VE NEŞENİN ADI: SİNİ ÇIKARMA

Mahalle halkı, bu geleneği yalnızca eğlence olarak değil, toplumsal dayanışmayı canlı tutan bir kültürel miras olarak görüyor. “Sini çıkarma” her yıl yeni düğünlerde aynı coşkuyla yaşatılıyor.