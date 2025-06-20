Manisa'da otobüste düşürülen altın dolu cüzdan sahibine teslim edildi

Manisa'da, Mehmet Ayten yönetimindeki özel halk otobüsünde seyahat eden kadın yolcu, şoföre parasını uzattığı sırada çantasındaki askılı cüzdanı koltuğun yanına düşürdü, geldiği durakta otobüsten inerek uzaklaştı.

Bu sırada otobüsteki erkek bir yolcu, yerdeki cüzdanı fark edip, şoför Mehmet Ayten'e teslim etti.

CÜZDANDA ALTIN VE NAKİT PARA BULUNDUĞU BELİRLENDİ

O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Yapılan kontrolde cüzdanda 8 çeyrek altın, tam altın, çerçeve, yüzük ve 3 bin 300 TL bulunduğu belirlendi.

SAHİBİNE İADE EDİLDİ

Araç içi kamera görüntüsü incelenerek cüzdanı düşüren kişinin, Turgutlu ilçesinde yaşayan Şefika Vural olduğu tespit edildi.

Yetkililer, Vural'a ulaşarak durumu bildirdi.

Cüzdan, Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 155 No'lu hat binasında, Şefika Vural'ın kızı Dilek Arpa'ya tutanakla teslim edildi.