Mardin'de 3 bini aşkın fidan dikti

Mardin'de 75 yaşındaki Abdülhamit Saidoğlu , 2003 yılında Savurkapı semtindeki 48 dönümlük alanı ağaçlandırarak ormana dönüştüren Şeyhmus Erginoğlu'nun tavsiyesi ile çevresindeki kayalık ve çorak alanları yeşillendirmek için fidan dikmeye başladı.

Saraçoğlu Mahallesi Yeniyol Caddesi’ndeki Muhammed Zırrar Asri Mezarlığı ve çevresine 20 yıl boyunca 3 binden fazla fidan diken Saidoğlu, bölgeyi adeta vahaya dönüştürdü.

OĞLUNDAN "HATIRA ORMANI" TALEBİ

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile çeşitli kaynaklardan temin ettiği çam, incir, zeytin ve farklı türlerdeki fidanları diken Saidoğlu, bu süreçte kendi imkanları ile sulama sistemi de kurdu. 2 kilometre uzaklıktaki Meristen Çeşmesi'nin atık suyunu yer altından döşediği plastik borularla bölgeye getiren Saidoğlu, 2023 yılında hayatını kaybetti.

Abdülhamit Saidoğlu'nun ardından yeşil mirasına sahip çıkan oğlu Maruf Saidoğlu, yetkililere de 'hatıra ormanı' çağrısı yaptı.

"HER BİR AĞAÇ, 20 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP"

Maruf Saidoğlu, "Başlangıçta sulaması bayağı zahmetliydi. Tenekelere su doldurulup, her bir fidan tek tek sulanıyordu. Sonra 2 kilometre uzaklıkta bulunan Meristen Çeşmesi'nin atık suyu yer altından döşenen plastik borularla alana getirildi.

Boru tıkanıklıkları, kanallar açmak ve dönüşümlü sulama gibi yeni dertler getirse de artık su taşıma çilesi sona ermişti. Şu anda gördüğünüz her bir ağaç, yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip.

Rahmetli babam, bu ağaçları adeta küçük bir çocuk yetiştirir gibi büyüttü. Biz, rahmetli babamın çocukları olarak, bu ormanın bir milli servet olduğunu düşünüyor ve korunmasını istiyoruz.

Bu orman, çevresindeki taşlık ve kayalık alan içinde bir yeşillik adası olarak belirginleşiyor ve gerçekten takdire şayan bir başarıdır." dedi.

"YETİŞMEKTE ZORLANIYORUM"

Maruf Saidoğlu, "Babamın vasiyeti, buraya gelen insanların en azından bir dua okumasıydı. Çalışan insanlar olduğumuz için, buranın bakımı ve korunması için sadece mesai dışı ve hafta sonları fırsat bulabiliyoruz.

Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nden bu ormanın korunması ve bakımı için görevli personel göndermesini talep ediyoruz.

Bazı ağaçların budanması gibi ihtiyaçları var. Ben tek başıma bu işlere yetişmekte zorlanıyorum.

Buraya harcanan büyük emeğin anısını yaşatmak amacıyla, bu alanın 'Abdülhamit Saidoğlu Hatıra Ormanı' olarak tescil edilmesi biz çocuklarını gerçekten çok mutlu edecektir." diye konuştu.