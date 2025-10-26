Abone ol: Google News

Mardin'de bu domatesi görenler dönüp bir daha bakıyor: Tamı tamına 1 kilo 400 gram

Mazıdağı ilçesinde bir çiftçinin tarlasından çıkan 1 kilo 400 gram ağırlığındaki dev domates, ağırlığıyla görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde inanması zor görüntü...

Kentte çiftçilik yapan ve yerel tohumlarla üretim yapan bir çiftçi, bu yılki domates hasadında şaşkınlığa neden olan bir ürünle karşılaştı.

1 KİLO 400 GRAMLIK DOMATES

Tarladan toplanan domateslerden biri, yapılan tartımda tam 1 kilo 400 gram geldi.

GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Alışılmışın çok üzerindeki bu ağırlık, hem bölge halkını hem de tarım yetkililerini hayrete düşürdü.

Yaşanan olay sonrası bölge topraklarının bereketi gözler önüne serildi. 

