Marmara Bölgesi için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı Kuvvetli yağışların İstanbul'da öğle saatlerinde, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AA & Ensonhaber

Yaz aylarının sonuna gelirken, kavurucu sıcaklar ise yurt genelinde devam ediyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, Marmara Bölgesi biraz olsun serinleyecek..

Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı.

Sabahtan itibaren İstanbul ve çevresinde yağış etkili olacak

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Kuvvetli yağışlar İstanbul'da öğle saatlerinde, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise öğleden sonra etkisini kaybedecek.

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Valiliği'nden uyarı

İstanbul Valiliği de vatandaşları yağış konusunda uyardı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusunda beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yağışlar Karadeniz'e ilerleyecek

5 günlük tahmine göre ise, yağışlar ilerleyen günlerde Karadeniz ve iç kesimlerde etkili olacak.