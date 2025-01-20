İHA

Marmara Denizi, yıllardır çevre kirliliği ve aşırı kirlenmeyle boğuşurken, bu kez deniz salyasının yeniden su yüzeyine çıkması, hem ekosistemi hem de bölge halkını tedirgin ediyor.

Denizlerdeki kirliliğin başlıca sorumlusu olan müsilaj, sadece deniz canlıları için değil, aynı zamanda çevresel dengeyi ve insan sağlığı için de bir tehdit niteliğinde.

Marmara Ereğlisi açıklarında balıkçıların ağlarına takılan müsilaj, denizin kirlenmesinin boyutlarını gözler önüne serdi.

AĞLARA MÜSİLAJ TAKILDI

Marmara Ereğlisi'nde denize açılan balıkçılar, radarda tespit ettikleri balıkları avlamak için suya ağ attı.

Balıkçılar bir süre sonra ağları toplamaya başladı. Denizden balık yerine müsilaj çıktığını gören balıkçılar hayretler içerisinde kaldı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"EKMEĞİNİ DENİZDE ARAYANLARI ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş, "Balıkçılarımızla birlikte Marmara Ereğlisi açıklarında denize açıldık. Radarda balık görünce ağlar denize bırakıldı, ancak ağların çekilmesi sırasında makineler zorlamaya başladı. Sonuç olarak ağların içinde büyük oranda deniz salyası görüldü.

Ekmeğini denizde arayan tüm Marmara kıyılarında da bulunan balıkçılarımızı zor günler bekliyor. Marmara kıyılarında milyonlarca insanın atıkları biyolojik arıtma yapılmadan denizin derinliklerine bırakılıyor." dedi.