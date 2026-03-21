Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Balığı yanlış kızartıyoruz

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ve Burcu Kara ile Yaşasın Hayat programında balığın kızartılarak tüketilmesi konuşuldu.

Osman Müftüoğlu, balık tüketimi ile ilgili toplumda doğru olarak bilinen pişirme tekniklerinin sağlık üzerindeki zararlarını açıklayarak şu andaki durumuyla adeta bir "beslenme cinayeti" işlendiğini vurguladı.

"KARADENİZ MUTFAĞININ GETİRDİĞİ BİR YANLIŞ"

Müftüoğlu, "Balığı kızartma alışkanlığı maalesef bizim mutfağımızın önemli yanlışlarından biri. Hatta biraz da Karadeniz mutfağının getirdiği bir yanlış daha var; mısır unuyla 180-200 derecedeki yüksek ısıda tavada kızartmak." diyerek balığı kızartarak tüketmenin zararlarını şöyle sıraladı:

"BALIK KIZARTILDIĞINDA İÇİNDEKİ OMEGA 3 YOK OLUYOR"

Balığı kızarttığınız zaman içindeki Omega-3’leri yok edersiniz. Dolayısıyla ‘Ben balık yedim Omega 3 zengini oldum’ diye boşuna beklemeyin.

"TRANS YAĞLAR BEDENİNİZE GİRİYOR"

Kızartma yağının içindeki trans yağları yüklediğiniz için Omega 3’ü yok etmekle kalmazsınız, sağlığa zararlı Omega 6’ları ve trans yağları da bedeninize sokarsınız. Faydalı bir gıdayı zararlı hale getirirsiniz.

"MISIR NİŞASTASI GLİKOZA YOL AÇIYOR"

Proteini kızartırken yapısını bozduğunuz için, hele bir de mısır nişastasıyla muamele etmişseniz, orada şekerlenmenin glikasyonuna yol açtığı için tam anlamıyla bir beslenme cinayetine imza atmış olursunuz.

"BUHARLAMA, FIRIN YA DA KÖMÜRDE IZGARA YAPIN"

Bazı balıklar kızartılmadan yenmiyor tamam ama kızartılmış balıktan uzak durun. Buharlama, fırın ya da kömürde ızgara yapın.

"KIZARTMADA BALIK YAĞI EMER, KALORİSİ ARTAR VE ŞİŞMANLATIR"

Yağı emdiği için balığın kalorisini de artırmış oluyorsunuz. Yağı emdiği için, 100 kalorilik bir hamsi parçası size 150-200 kalori olarak giriyor. Böylece daha kolay kilo alıyorsunuz.

"ALÜMİNYUM FOLYOYA SARIP LİMON SIKIYORSANIZ, ERKEN BUNARSINIZ"

Son olarak; eğer alüminyum folyoya sarıyorsanız, daha da büyük bir cinayet. Bir de üzerine hafif limon sıktıysanız, asidik ortamda alüminyum daha kolay serbestleşir. Alüminyumu fazla tüketip erken bunaman ya da meme kanserine yakalanan biri haline gelebilirsiniz.