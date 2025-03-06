Mersin seralarında karadut mesaisi sürüyor

AA

Mersin'in Silifke ilçesinde, örtü altında yetiştirilen meyvelerin hasadı devam ediyor.

Hava sıcaklığının 22 dereceyi bulduğu ilçede yaklaşık 250 dönümlük örtü altında karadut üretimi yapılıyor.

Tarım işçilerince sabahın erken saatlerinde dalından toplanan meyveler, paketlere yerleştiriliyor.

Kilogramı 120 liradan satışa sunulan ürünler, kamyonetlerle Atayurt Hali'ne taşınıyor.

"HASAT, NİSAN SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer konuya ilişkin açıklamada bulundu. Gezer yaptığı açıklamada, hasadın nisan sonuna kadar süreceğini söyledi.

Karadutların iç piyasaya sunulmasının yanı sıra yurt dışına da gönderildiğini dile getiren Gezer, üreticilere hayırlı hasat geçirmelerini diledi.

"AĞAÇ BAŞINA TOPLAM 60 KİLOGRAM ÜRÜN ELDE EDİYORUM"

Atik Mahallesi'ndeki serasında hasat yapan üreticilerden Erdoğan Metin de "Seramda yaklaşık 100 dut ağacım var. Ağaç başına ortalama 60 kilogram ürün elde ediyorum. 1 Mart'ta başladığım hasadı nisanın ilk haftasına kadar sürdürmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"HEM HAVALAR HEM DE DUTLAR GÜZELLEŞTİ"

Metin, mevsim şartlarının düzeldiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan soğuk havadan ürünler biraz etkilenmişti. Şu an hem havalar hem dutlar güzelleşti. Kalite de var. Ürünleri Dubai'ye ihraç ediyoruz." dedi.

"MEYVELER TOPLANIRKEN ÖZEN GÖSTERİLİYOR"

Ayşe Çağıl da 3 dönümlük serada olgunlaşan karadutları hasat ettiklerini, meyvelerin toplanırken zarar görmemesi için özen gösterdiklerini anlattı.