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DHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde hava sıcaklıkları düşünce don gözlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (MESKİ) ait su deposunun olduğu binanın önünden geçen sulama suyu borusu patladı.

Rüzgar ile savrulan donmuş su ve buz tutan depo, yeni görüntüsüyle ilgi çekti.

HAVA SICAKLIĞI -3 DERECE

Erdemli ilçesinden 30 kilometre uzaklıktaki yüksek kesimlerdeki Karaahmetli Mahallesi'nde hava sıcaklığı, gece saatlerinde eksi 3 dereceye kadar düştü.

SU FIŞKIRIRKEN DONDU

Bina ve bahçesini dolduran su, eksi 3 dereceye bulan havada dondu. Patlamanın etkisiyle borudan fışkıran su, rüzgarla birlikte çevreye saçıldı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Çevresindeki evler ve yeşile bürünmüş bahçelerin arasında buz tutan depo ile rüzgar ile savrulan donmuş su, mahalle sakinleri tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.