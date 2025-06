Mersin'de çatılara kurulan kafes de işe yaramadı: Firari maymun hala yakalanamadı

Mersin'in Tarsus ilçesinde görülen ve bir türlü ele geçirilemeyen maymun, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından damlara konulan kafese rağmen yakalanamıyor.

Binaların havalandırma boşluklarında saklanan maymunun evlere girmemesi için mücadele edenlerden Fatih Balkış, koydukları muzu alan hayvanın kayıplara karıştığını söyledi.

"TAVUK YEMEDİĞİ İÇİN MEKANİZMA KAPANMIYOR"

Muzla yakalamaya çalıştıklarını, kafesteki tavuğu yemediğini söyleyen Balkış, şöyle konuştu:

"MUZLARI YİYOR AMA YAKALANMIYOR"

Maymunun firarının üzerinden bir ay geçtiğini belirten Balkış, şunları söyledi:

Bir aydır yakalamaya çalışıyoruz ama yakalayamıyoruz. Her gün iş çıkışında muz alıyorum, besliyorum alışsın diye. Başkalarının evlerini girip bir şey almasın diye her gün muz alıyorum. Bir türlü çıkmıyor. Geliyor muzları yiyor ama yakalanmıyor. Her gün yarım kilo, bir kilo muz alıyorum.



Kimsenin evlerine girmesin diye buraya cici bebe koyuyoruz, muz koyuyoruz. Su ihtiyacını güneş enerjilerinde gideriyor. 1 ayı geçti. Belediyeden geldiler, kapan kurdular ama bir faydası olmadı.