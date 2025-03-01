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İHA

Müslümanlar, Ramazan ayının ilk sahurunu yaparak bereket ve manevi huzurla dolu bir aya adım attı.

Bu mübarek ayın heyecanı tüm İslam dünyasında hissedilirken, Mersin’in Erdemli ilçesinde de sahur coşkusu farklı bir manzarayla yaşandı.

Mersin'de her yıl Ramazan Ayı'nda görev alan Kadın Mehteran grubu, sahur için tekrar kolları sıvadı.

VATANDAŞLARI MANİLER EŞLİĞİNDE SAHURA KALDIRDILAR

Davul eğitimi alan kadınlar, son provalarını da tamamladıktan sonra vatandaşları davul eşliğinde maniler söyleyerek sahura kaldırdı.

4 yıldır düzenli olarak vatandaşları merkez mahallelerde sahura kaldıran kadın davulculara zabıta ekipleri de eşlik etti.

"YEMEK DE YAPARIZ DAVUL DA ÇALARIZ"

Kadın davulculardan Şebnem Özçelik " Yemeğimizi de yaparız, davulumuzu da çalarız" diyerek herkesin Ramazan ayını tebrik etti.

ANNE KIZ BİRLİKTE DAVUL ÇALIYOR

Kızıyla birlikte bu yıl da davul çalan Hatun Kırcılı,"Erdemli Belediyesi'nin kadın mehteran takımındayız, gündüz provamızı yaptık, şimdi de vatandaşlarımız sahura kaldırıyoruz. Çok mutluyuz, gönüllü olarak bu işi yaptığımız için de çok huzurluyuz" diye konuştu.

Annesiyle birlikte davul çalan 19 yaşındaki Melisa Kırcılı da, annesiyle birlikte bu yılda vatandaşları sahura kaldırdıklarını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

"BU SEVABA ORTAK OLMAK İÇİN DAVUL ÇALIYORUZ"

Ramazan ayına kavuştukları için çok huzurlu olduklarını aktaran Müslüme Coşar da,"Kadınlar olarak bizde bu sevaba ortak olalım diye gönüllü olarak davul çalıyor vatandaşlarımızı sahura kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gönüllü olarak davul çalanlardan Zübeyde Kelle ise, böyle önemli bir göreve kendilerinin layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti anlattı.