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İHA

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Korukent Mahallesi'nde 17 yaşındaki B.S. ile 16 yaşındaki Y.A. isimli gençler tehlikeli bir oyun oynamaya karar verdi.

Ağaçlık alana giden çocuklar şişeye maytap koyup patlattı.

YARALANDILAR

Patlama sonrasında çocuklardan biri elinden diğeri ise ayağından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralı 2 çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ise olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.