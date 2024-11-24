İHA
Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Korukent Mahallesi'nde 17 yaşındaki B.S. ile 16 yaşındaki Y.A. isimli gençler tehlikeli bir oyun oynamaya karar verdi.
Ağaçlık alana giden çocuklar şişeye maytap koyup patlattı.
YARALANDILAR
Patlama sonrasında çocuklardan biri elinden diğeri ise ayağından yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yaralı 2 çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ise olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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