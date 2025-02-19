Mersin'de veterinerlerin dans ettiği papağan büyük ilgi gördü

İHA

Mersin’de stres nedeniyle tüy dökme sorunu yaşayan 2,5 yaşındaki Ares isimli papağan, sahibi tarafından tedavi için bir hayvan hastanesine götürüldü. Düzenli kontrolleri yapılan Ares, tedavi sırasında beklenmedik bir şekilde dans etmeye başladı. Veterinerler de bu neşeli ana kayıtsız kalmayarak papağana eşlik edince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar kısa sürede viral oldu.

"MÜZİĞİ DUYUNCA KENDİNİ RİTME BIRAKTI"

Papağanın dans ettiği videoda yer alan veteriner hekim Olcay Sahillioğlulları, Ares’in düzenli olarak kliniğe getirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bir kontrolde bir anda dans etmeye başladı. Biz de karşısında dans ettik ve böylece bu keyifli video ortaya çıktı. Evde de müzik duyduğunda dans ediyormuş, insanlarla karşılıklı dans etmeyi çok seviyormuş.

"HAYVANLAR SEVGİYİ KARŞILIKSIZ BIRAKMAZ"

Hayvan hastanesinin sahibi veteriner hekim Orhan Özbaba ise papağanların sosyal canlılar olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

Alışan hiçbir kuş ısırmaz. Ancak biz çocuklarımızı genellikle 'ısırır, zarar verir' düşüncesiyle büyütüyoruz. Oysa sevgi paylaşıldığında hayvanlar bunun karşılığını fazlasıyla verir. Ares şu an streste çünkü kliniğe geldiğinde ilaç, iğne ya da tüy tedavisi gibi şeylerle karşılaşacağını biliyor. Ama sakin bir ortamda rahatladığında müthiş keyifli bir canlıya dönüşüyor. Hem kendisi eğleniyor hem de insanları eğlendiriyor.

"EGZOTİK HAYVANLAR, STRESİ AZALTIYOR"

Egzotik hayvanların bakımının sanıldığından daha kolay olduğunu belirten Özbaba, bu tür canlıların psikolojik olarak insanlara fayda sağladığını da vurguladı:

Kedi ya da köpek bakımı zor gelenler için papağanlar, muhabbet kuşları veya egzotik hayvanlar harika bir alternatif. Üstelik bilimsel araştırmalar, bazı evcil hayvanların insanlarda kalp krizi riskini azalttığını gösteriyor. Hayvanlarla yaşamak, hem çocuklar hem de yetişkinler için stres seviyesini düşüren bir deneyim.

Dans eden papağan Ares’in neşeli anları, sosyal medyada binlerce beğeni alırken, hayvan sevgisinin ve onların yaşamlarımızdaki olumlu etkisinin bir kez daha altı çizilmiş oldu.