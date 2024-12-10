İHA

Mersin'de yaşayan 31 yaşındaki down sendromlu ressam Ayla Sökemen, küçük yaşlardan beri sanata ilgi duyuyor.

20 yıldır resim çizen Sökemen, eserleriyle görenlerin ağzını açık bırakıyor.

Zihinsel Engelliler Vakfı ile tanışarak burada yeteneklerini geliştiren ressam, kısa süre önce eserlerini bir fuarda sergilemeye başladı.

ESERLERİNİ SERGİLEMEYE BAŞLADI

Sökemen'in birlikte yaşadığı ablası Ayça Sökemen ise onun yeteneğini, 'kalbindekileri ve aklındakileri çizmesi' olarak tanımlıyor.

Abla Ayça Sökemen, resim çizmeye büyük ilgisi olan Ayla'nın 10 yaşından bu yana bu alanda eğitim aldığını söyledi.

"KALBİMDEKİLERİ ÇİZİYORUM"

Sökemen, "Ayla resim yapmayı çok seviyor. Zihinsel Engelliler Vakfı ile tanıştıktan sonra burada gördüğü etkinliklerden dolayı resme daha çok yöneldi. Ben bazen çizdiği resimleri sorduğumda 'Kalbimdekileri, aklımdakileri çiziyorum' diyor. Kalbindeki ve aklındakilerin ne olduğunu sorduğumda da 'Siz anlamazsınız' diyor. Ayla ve Ayla gibi çocuklar gerçekten bizim için özel." dedi.

"ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

Ayla'nın çocukluğundan bu yana kendisi ile birlikte olduğunu belirten Sökemen, "Ben her zaman yanındayım. Zaten benimle yaşıyor. Onun sosyal olması, toplumda kabul görmesi ve hayata tutunması için her zaman arkasındayım. Zaten çok sosyal ve kendisini topluma kabul ettirmiş bir birey. Bu yüzden onunla onur ve gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

ESERLERİ ALMANYA'YA SATILDI

Ayla'nın eserlerinin sanatseverlerden yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan abla Sökemen, "Eserleri hem yayınlanıyor hem de satışlar oluyor. Daha önce Almanya ve Ankara gibi yerlere birkaç eseri satıldı. Devlet büyüklerine bazı eserlerini sundu ve hediyeler aldı. Aslında bu yönleri ile benden daha sosyal bir birey." ifadelerini kullandı.

"RESİM YAPMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Atölyede resim yapmayı çok sevdiğini belirten Ayla Sökemen ise duygularını, "Benim en büyük hayalim doğa resimleri yapmak. Resim yapmayı çok seviyorum. Hem evde hem okulda." diyerek paylaştı.