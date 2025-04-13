Meteoroloji: Bugün tüm bölgelerde yağış bekleniyor

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yurt geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek.
Karadeniz, İç Anadolu, Ege'nin doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise kar yağışı öngörülüyor.
Sıcaklıklar bugünden itibaren batı bölgelerimizden başlamak üzere artıyor.
YAĞIŞLI GEÇECEK BÖLGELER
İç Anadolu (Konya ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Giresun, Trabzon, Antalya’nın doğu ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevreleri ve Osmaniye’nin doğu kesimleri yağışlı geçecek.
Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENEN BÖLGELER
Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin 400 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önerildi.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmakta.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniye'nin doğu ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu doğu kesimleri sağanak yağışlı
BURDUR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Eskişehir ve Konya hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı
KARABÜK °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Kar yağışlarının yükseklerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
SİNOP °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Kar yağışlarının yükseklerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Giresun Trabzon çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
RİZE °C, 11°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Çok bulutlu akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı
BATIDAN BAŞLAYARAK SICAKLIK ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerde başlamak üzere artması bekleniyor.
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