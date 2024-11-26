Meteoroloji Doğu Karadeniz'i uyardı: Kuvvetli fırtına kapıda

AA

Türkiye, soğuk havaya teslim oldu...

Batıda fırtına hakimken doğuda kar bastırdı.

Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden art arda uyarılar geliyor...

KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren batı, güneybatı ve kuzeybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, yarın gece saatlerinde etkisini kaybedecek.