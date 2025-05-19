Meteoroloji duyurdu: Yağışlı hava yerini güneşe bırakıyor

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Ordu, çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı+ geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Haftanın ilk günü Ankara'da en yüksek sıcaklık 23, İstanbul'da 21 ve İzmir'de 26 derece olacak. Üç büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmediği belirtildi.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 3-5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege'nin güneyi 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz’in batısı 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.