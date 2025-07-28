Meteoroloji müjdeyi verdi: Yağmur geliyor

Türkiye uzun bir süredir, sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor.

Sıcak hava orman yangınlarına da neden olurken, vatandaşlar yağmurun yağması için dua ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunda ise herkesi sevindirecek bir müjde var.

Buna göre, yurdun geneli yağmurlu bir havanın etkisine girecek.

YAĞIŞLI HAVA ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde kent genelinde sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.

Tahminlere göre yağışlar, 30 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Cuma günleri etkili olacak.

ÖNCE İSTANBUL SERİNLEYECEK

Tahminlere göre Çarşamba günü İstanbul'da hava sıcaklığı 32 dereceye kadar çıkacak. Ancak gün içerisinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olacak.

Perşembe günü sıcak havalar devam edecek. Ancak cuma günü yeniden yağışlı hava etkili olacak. Bu defa sınırını genişleten yağışlı hava 31 kentte etkili olacak.

SICAKLIKLAR SÜRECEK

MGM'nin tahminlerine göre 28 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’da hava sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkacak. Haftanın sonraki günlerinde ise sıcaklık 31–34 derece aralığında seyredecek.

Özellikle nem oranlarının da %94'lere ulaşmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık daha yüksek olacak.