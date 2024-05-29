Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı Son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz ile Hakkari ve Şırnak çevreleri sağanak yağmurlu olacak.

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ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava rapor tahminlerini yayınladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre ise; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları doğuda artıyor

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.