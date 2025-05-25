Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu tahmini: Gök gürültülü yağış

Haber Merkezi

Yeni haftada yurdun büyük bölümünde gök gürültülü yağış etkili olacak.

Hafta sonu yükselen hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Bugün Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur, Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta başından itibaren yağışlar yurdun Batı, Kuzey, İç ve Doğu kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak şeklinde görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ GÖRÜNECEK YERLER

Yağışların, Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR

Rüzgarın Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

Marmara ve Trakya bölgelerinde fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Batı ve iç kesimlerinde toz taşınımı görüleceği bekleniyor.

ÇATI UÇMASI İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.

DENİZLERDE HAVA

Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusu 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde,

Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m,

Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde,

Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0m

Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Rüzgar: Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5 yer yer 6, gece kuzeyi kuzeybatıdan 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde,

Dalga: 1,5 ila 2,5 m, akşam saatlerinde Orta ve Güney Ege yer yer 3,0 m,

Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu,

Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde,

Dalga: 1,0 ila 2,0 m,

Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu;

Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde,

Dalga: 0,25 ila 0,5 m;

Görüş: İyi.