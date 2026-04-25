MGM duyurdu: Yeni haftada yağışlar kısa bir ara ile geri dönecek

Yeni hafta yağışlı geçecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından haftalık hava tahmin haritaları paylaşıldı.

YENİ HAFTA BÖLGESEL YAĞIŞLARLA BAŞLAYACAK

Haritalardan derlenen bilgilere göre, Türkiye yeni haftaya bölgesel yağışlarla başlayacak.

Hafta ortasında iç ve güney kesimlerde yoğunlaşan yağışlar, cuma gününden itibaren tüm yurtta etkisini gösterecek.

Doğu bölgelerde ise çığ tehlikesi devam ediyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Yeni haftanın ilk günü (27 Nisan), Marmara Bölgesi’nde kuzeybatı yönlerden esecek 40-60 km/sa hızındaki kuvvetli rüzgarın etkili olması beklenirken İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Öte yandan İstanbul 16, Ankara 18, İzmir 26 ve Antalya 27 derece civarında seyredecek.

PERŞEMBE YAĞIŞLAR KESİLECEK

Salı ve Çarşamba günleri, yağışlı hava İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkisini sürdürürken Batı ve Kuzey kesimlerde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Perşembe günü, Marmara'nın kuzeybatısı, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında kalan kesimlerde parçalı bulutlu ve yağışsız bir hava hakim olacak.

CUMA GÜNÜ TÜM TÜRKİYE'Yİ SARACAK

Cuma gününden itibaren yağışlı sistemin etki alanı genişlemeye başlaması beklenirken Cuma ve Cumartesi günleri ise Türkiye genelinde "tam saha" yağış alarmı verildi.

Marmara’dan Güneydoğu’ya kadar tüm illerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında yer yer düşüşler yaşanması öngörülüyor.

VATANDAŞLARA 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

MGM’nin yayımladığı tüm haritalarda, Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçları için "Çığ Tehlikesi" uyarısı yer alıyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık geçişleri nedeniyle kar erimelerine bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olması istendi.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle hafta sonu beklenen yaygın sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi risklere karşı uyarılarda bulundu.