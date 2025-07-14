MHP’nin Siyaset ve Liderlik Okulu’nda yeni dönem ekimde başlıyor

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) genç siyasetçi adaylarını yetiştirmek üzere hayata geçirdiği "Siyaset ve Liderlik Okulu"nda 22. dönem eğitimleri için geri sayım başladı.

MHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, partinin siyaset vizyonunu ve liderlik anlayışını genç kuşaklara aktarmayı hedefleyen Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 22. dönem eğitimleri, ekim ayında başlayacak.

Eğitimlere katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci 14 Temmuz’da başladı ve 31 Ağustos’ta sona erecek.

UZMANLARDAN DERS ALACAKLAR

Programa katılacak gençler; Türk milliyetçiliği, Türk demokrasi tarihi, anayasa hukuku, uluslararası ilişkiler, diplomasi, siyaset sosyolojisi, iletişim, medya ve finansal okuryazarlık gibi birçok farklı alanda eğitim alacak.

Dersler, alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek.

KATILIM ŞARTLARI

Programa başvuru için lisans mezunu olma, 23-40 yaş aralığında bulunma ve tercihen yabancı dil bilgisine sahip olma şartları aranıyor.

Başvuruların ardından oluşturulacak mülakat heyeti, farklı meslek gruplarından ve şehirlerden seçilecek 40 öğrenciyi belirleyecek.

Eğitimler, MHP Genel Merkezi’nde hafta sonları yapılacak ve 11 hafta sürecek. Dersler, Prof. Dr. Erol Güngör ve Prof. Dr. Mehmet Eröz’ün isimlerini taşıyan sınıflarda işlenecek. Programın açılış dersi ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından verilecek.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular “www.mhp.org.tr” adresi üzerinden, Siyaset ve Liderlik Okulu sayfası aracılığıyla yapılacak.

Başvuru formuna ek olarak istenen belgeler, 31 Ağustos’a kadar elden teslim edilebileceği gibi kargo yoluyla MHP Genel Merkezi'ne gönderilebilecek.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara bilgilendirme yapılacak. Mülakatlar 8-9-10 Eylül 2025 tarihlerinde, MHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek.