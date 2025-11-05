Abone ol: Google News

Mikrodalgada yapılan bu hatalar yangına yol açıyor

Günümüzde hemen her mutfakta bulunan mikrodalga fırınlar, yemekleri kısa sürede ısıtmak için büyük kolaylık sağlıyor. Ancak uzmanlara göre, her yiyecek veya kap mikrodalgaya uygun değil. Yapılan bazı hatalar, sadece yemeği değil, tüm mutfağı riske atabiliyor.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 15:42
Mikrodalga fırınlar, hızlıca yemek hazırlamak isteyenlerin vazgeçilmezi.

Ancak uzmanlar, her yiyeceğin mikrodalgada ısıtılmaya uygun olmadığını belirtiyor. 

Bavyera Tüketici Merkezi’nden Andrea Danitschek, mikrodalga fırınların düzensiz ısı dağılımı nedeniyle gıdanın bazı bölümlerinin yeterince ısınmadığını vurguluyor. Bu da bakterilerin yaşamasına zemin hazırlıyor.

İşte mikrodalga fırında ısıtıldığında tehlike saçan yiyecekler:

Çiğ veya doldurulmuş kümes hayvanları

Çünkü mikrodalgalar yiyecek içinde düzensiz ısı dağılımı yaratabilir ve soğuk “gizli” bölgeler kalabilir, bu da bakteri riski oluşturur.

Haşlanmış patates ve ardından buzdolabında bekletilmiş patatesler

Bu tür yiyeceklerde, özellikle soğuttuktan sonra mikrodalgada ısıtıldığında botulizm gibi bakteri türleri için uygun ortam oluşabilir.

Yumurta (kabuk içinde) veya çok yoğun kabuklu/derili gıdalar

Bu gıdalarda iç kısım hızla ısınırken, kabuk veya deri buharın kaçışını engelleyebilir, patlama riski taşır.

Yoğurt kapları, tek kullanımlık plastik kaplar veya ısıya dayanıklı olmayan plastik malzemeler

Mikrodalgada ısıtıldıklarında eriyebilirler veya zararlı kimyasallar salabilirler.

