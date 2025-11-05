Mikrodalgada yapılan bu hatalar yangına yol açıyor

- Mikrodalga fırınlar, hızlı yemek hazırlamada pratik bir çözüm sunarken her yiyecek ve kap bu cihaza uygun değildir.
- Uzmanlar, özellikle çiğ kümes hayvanları, haşlanmış patatesler ve kabuklu yiyeceklerin mikrodalgada ısıtılmasının tehlikeli olabileceğini belirtmektedir.
- Ayrıca, uygun olmayan plastik kapların mikrodalgada kullanılması erime veya zararlı kimyasal salınımı riski taşır.
Mikrodalga fırınlar, hızlıca yemek hazırlamak isteyenlerin vazgeçilmezi.
Ancak uzmanlar, her yiyeceğin mikrodalgada ısıtılmaya uygun olmadığını belirtiyor.
Bavyera Tüketici Merkezi’nden Andrea Danitschek, mikrodalga fırınların düzensiz ısı dağılımı nedeniyle gıdanın bazı bölümlerinin yeterince ısınmadığını vurguluyor. Bu da bakterilerin yaşamasına zemin hazırlıyor.
İşte mikrodalga fırında ısıtıldığında tehlike saçan yiyecekler:
Çiğ veya doldurulmuş kümes hayvanları
Çünkü mikrodalgalar yiyecek içinde düzensiz ısı dağılımı yaratabilir ve soğuk “gizli” bölgeler kalabilir, bu da bakteri riski oluşturur.
Haşlanmış patates ve ardından buzdolabında bekletilmiş patatesler
Bu tür yiyeceklerde, özellikle soğuttuktan sonra mikrodalgada ısıtıldığında botulizm gibi bakteri türleri için uygun ortam oluşabilir.
Yumurta (kabuk içinde) veya çok yoğun kabuklu/derili gıdalar
Bu gıdalarda iç kısım hızla ısınırken, kabuk veya deri buharın kaçışını engelleyebilir, patlama riski taşır.
Yoğurt kapları, tek kullanımlık plastik kaplar veya ısıya dayanıklı olmayan plastik malzemeler
Mikrodalgada ısıtıldıklarında eriyebilirler veya zararlı kimyasallar salabilirler.