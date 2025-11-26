MİSDER, Gazze’de sıcak yemek dağıtımlarını sürdürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MİSDER, bölgedeki yerel ekiplerle koordineli bir şekilde düzenli sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirerek binlerce kişinin hayata tutunmasına vesile oluyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kadınlar için büyük önem taşıyan sıcak yemek desteği, birçok ailenin günler sonra ilk kez pişmiş bir öğüne ulaşmasını sağlıyor.

Yapılan dağıtımlarda hedef, en kritik noktadaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve hem gıda desteği hem de moral kaynağı sunmak. MİSDER yetkilileri, her bir tabak yemeğin Gazze halkı için yalnız olmadıklarını hatırlatan bir umut olduğunu vurguluyor.

Gazze’de Temiz Su Krizi Derinleşiyor

Bölgede yaşanan en büyük sorunlardan biri yalnızca gıda eksikliği değil; temiz suya erişim neredeyse imkânsız hâle gelmiş durumda. Su altyapısının büyük oranda devre dışı kalması nedeniyle, birçok bölgede günlük su tüketimi insan sağlığının alt sınırlarının bile altında seyrediyor.

Özellikle çocuklarda su kaynaklı hastalıkların artması, insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını su projelerine yönlendirmesine sebep oluyor. MİSDER de bu kapsamda, Gazze’ye tankerlerle su ulaştırma, depolama alanlarının doldurulması ve onarımı gibi acil müdahaleleri düzenli şekilde sürdürüyor.

“Bir bardak suyun bile hayat kurtardığı bu dönemde, temiz içme suyu desteği en hayati ihtiyaç hâline geldi.” açıklamasında bulunan dernek yetkilileri, projelerin devamı için destek çağrısında bulunuyor.

Sıcak Yemek ve Su Destekleri Neden Hayati?

Gazze’de elektrik kesintileri, güvenli barınma sorunu ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan büyük zorluklar, yaşamı her açıdan etkiliyor. Bu nedenle sıcak yemek dağıtımları yalnızca fiziksel bir yardım değil; psikolojik destek niteliği de taşıyor.

MİSDER tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün verilen bir öğün yemek, yalnızca bir gıda desteği değildir; bir çocuğun yeniden güç bulması, bir ailenin umutlanması ve Gazze halkının unutulmadığını hissetmesi demektir.”

Şeffaf çalışmalarıyla bilinen dernek, saha görüntülerinin tüm bağışçılara iletildiğini belirterek güven ve emanet bilincinin en büyük öncelikleri olduğunu ifade etti.

Afrika Uganda’da Adak, Akika ve Şükür Kurbanı Kesimleri Devam Ediyor

MİSDER, Gazze’de sıcak yemek ve temiz su çalışmalarının yanı sıra Afrika – Uganda’da adak, akika ve şükür kurbanı kesimlerini de düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverler için kesimler sadece Afrika’da yapılmakta olup, Gazze’de kurban kesimi bulunmamaktadır.

Uganda’da yapılan kurban kesimleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak binlerce kişinin sofralarına sıcak yemek olarak dönüyor. Bağışçılara, kesim görüntüleri şeffaf şekilde iletiliyor.

Bu çalışmalar sayesinde hem Afrika’daki yoksul bölgelerde et ihtiyacı karşılanıyor hem de “kurban bağışı” alanındaki insani destekler geniş kitlelere ulaştırılıyor.

Destek Çağrısı

Gazze’de temiz suya erişim, gıda bulma ve güvenli yaşam koşulları binlerce insan için hâlâ ciddi bir mücadele. MİSDER, hem Gazze’deki sıcak yemek ve su projelerini hem de Afrika’daki kurban bağışı çalışmalarını büyüterek sürdürmeyi hedefliyor.

Yapılacak her bağış; bir çocuğun içeceği bir bardak su, bir ailenin sofraya koyacağı sıcak yemek ve yoksul bölgelerde bir kurbanın ihtiyaç sahiplerine ulaşması anlamına geliyor.