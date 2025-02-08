Muğla Bodrum'da deniz suyunu çekildi, Gümüşlük'teki 'Kral Yolu' ortaya çıktı

AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz suyunun çekilmesiyle 3 bin 500 yıllık Myndos kentine giden 'Kral Yolu', gün yüzüne çıktı.

Yılın bu zamanlarında ortaya çıkan yol, drone'la havadan görüntülendi.

Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan ve Tavşan Adası'na kadar uzanan ve halk arasında 'Kral Yolu' olarak bilinen tarihi sur yolları, denizin çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

Yılın bu zamanlarında gün yüzüne çıkan Myndos kentine giden Kral Yolu, drone'la da havadan görüntülendi.

Çok sayıda yerli ve yabancı turist, Tavşan Adası'na giden Kral Yolu'nu görmek için Gümüşlük Koyu'na geldi.

Turistler, Kral Yolu'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

"İNANILMAZ BİR MANZARA"

Arkadaşlarıyla bölgeye tatile gelen diş hekimi Emin Savaş, manzara karşısında çok etkilendiğini söyleyerek, “İstanbul'da diş hekimiyim, arkadaşlarımı görmek için geldim. Burada sular çekilince bu yol kendini gösteriyor. Karşıda Tavşan Adası var. İnanılmaz bir manzara." dedi.

Bodrum'a İstanbul'dan arkadaşlarını görmek için geldiğini belirten Savaş, "Doğa harikası, ülkemizin her yeri muhteşem." diye konuştu.

"SULAR ÇEKİLDİ"

Bodrum'da yaşamını sürdüren Müjdat Sungur da, "Bu bölgede teknem vardı, kürek çekerek bu ada etrafından geçerdim. Su çekildiği için bunu yapmak mümkün değil." diye konuştu.

TAVŞAN ADASI'NDAKİ TARİHİ SURLAR

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Tavşan Adası'na uzanan tarihi sur kalıntıları, denizin çekilmesiyle ortaya çıktı.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde her yıl zaman zaman tekrarlanan doğa olayı, deniz altındaki tarihi gün yüzüne çıkarıyor.

ŞEHİR SURLARI

Deniz suyunun çekilmesiyle milattan önce 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Mydos (Tavşan) Adası'na kadar uzanan şehir surları ortaya çıkıyor.

Bölgede yaşamını sürdürenler ile ilçeye gelen tatilciler, tarihi sur duvarlarının yanına giderek fotoğraf çektiriyor.