DHA
Muğla'nın en gözde tatil cennetlerinden Bodrum'da korkutan yangın..
Saat 17.00 sıralarında Bodrum merkezdeki bir marinada meydana gelen olayda, marinada demirli motoryat, bilinmeyen nedenle alev aldı.
Görevliler motoryatı bağlı bulunduğu yerden açığa çekerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
1 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Alevlere karadan ve denizden müdahale edilirken, yangın, 1 saatte söndürüldü. Yatta büyük çapta hasar meydana geldi.
Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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