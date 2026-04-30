Pencerelerdeki gizli “yaz” ayarı: Isıyı ve gürültüyü dışarıda tutuyor

Kışın soğuktan, yazın ise kavurucu sıcaktan şikayetçiyseniz çözüm sandığınızdan çok daha yakın olabilir.

Pencerelerinizdeki "temas basıncı" ayarı, evin ısı dengesini korumanın anahtarını sunuyor.

Eğer pencerelerinizden cereyan geliyorsa veya dışarıdaki ses her zamankinden daha fazla içerideyse, mekanizmadaki "stor pimlerini" kontrol etme vaktiniz gelmiş demektir.

Üstelik bu ayar için çoğu zaman bir ustaya bile ihtiyacınız yok!

PENCERE PİM AYARI NASIL YAPILIR?

Pimi döndürerek çentiğin veya noktanın içeriye (pencere contasına) bakmasını sağlayın. Bu, kanadı kasaya daha sıkı çeker.

Çentiği dışarıya (sokağa) doğru çevirin. Bu, contaların nefes almasını sağlar ve mekanizmanın ömrünü uzatır.

Pencerenizin ayarının doğru olup olmadığını anlamak için pencere arasına bir kağıt sıkıştırın ve kapatın.

Kağıdı çekmekte çok zorlanıyorsanız baskı yüksektir, kağıt kolayca geliyorsa baskı düşüktür.