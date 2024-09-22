Muğla plajlarında eylül yoğunluğu Milas'ta güneşli hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Ören Halk Plajı'nda denizin tadını çıkardı.

İHA

Önemli turizm merkezleriyle bir çok vatandaşın tercihleri arasında yer alan Muğla'da yazdan kalma günler yaşanıyor..

Havanın sıcak olmasını fırsat bilen vatandaşlar plajları dolduruyor..

DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Bu çerçevede Milas ilçesinde bulunan Ören Halk Plajı'nda da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Sıcak havaların yaşandığı son günlerde hafta sonunu plaja gelerek değerlendiren vatandaşlar, denizin tadını çıkardı.

Şezlongların yanı sıra plajın birçok noktasının dolu olduğu Ören Halk Plajı'nda özellikle çocukların eğlendiği görülürken, vatandaşlar da güneşlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)