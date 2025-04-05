Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi ve diğer yerel kuruluşların iş birliğiyle organize edilen festival, Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan kortej yürüyüşüyle açıldı.

Korteje katılan Bodrum Belediye Başkanvekili Kanat Özsert, OYDER Başkanı Öncel Erkal ve festival katılımcıları, yürüyüşün ardından Ortakent Mahalle Meydanı'na geldi.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi sahnelendi.

STANTLARA VE YÖRESEL LEZZETLERE YOĞUN İLGİ

Festivalde, yöresel otlarla yapılan yemekler ve el emeği ürünlerinin sergilendiği 260 stant açıldı.

Yağmur altında bile katılımcılar stantları gezerek yöresel ürünleri satın aldı.

Ünlü şeflerin ot yemekleri yaptığı festivalde, acı ot, tilkişen, ebegümeci, turp otu, kenger gibi yöresel otlar öne çıktı.

BODRUM’UN MUTFAK ZENGİNLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bodrum Belediye Başkanvekili Kanat Özsert, festivalde yaptığı konuşmada Bodrum'un mutfak zenginliğine vurgu yaptı:

Bodrum sadece denizi, kumu, güneşiyle değil, kültürü, doğası ve yöresel mutfağıyla da kendine hayran bırakmaktadır. 50'den fazla ot yemeğine ev sahipliği yapan mutfağımız sadece bizim değil, bütün dünyanın ilgisini çekmektedir. Bu festival hepimizin ortak değeri.

FESTİVAL ALANI BÜYÜDÜ

OYDER Başkanı Öncel Erkal, festivalin büyüyerek devam ettiğini şu sözlerle anlattı:

Bizim yanımızda durdukları sürece Acı Ot Festivali büyüyerek devam edecek. Bu yıl Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hem alanımız büyüdü hem de stant sayımız arttı ve bu daha da artacak. Kurum ve kuruluşlarımız yanlarımızda olduğu sürece bunu sürdüreceğiz.