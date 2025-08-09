Abone ol: Google News

Muğla'da ölü yunus sahile vurdu: Turistler şoke oldu

Bodrum ilçesinde karaya vuran ölü yunus yerli yabancı turistlere şok etti. Yunus belediye ekiplerince bölgeden kaldırıldı. Ekipler ölü balığı alarak, uygun bir alana götürerek gömdü.

Yayınlama Tarihi: 09.08.2025 17:46
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde Akyarlar Mahallesi Fener Burnu'nda kıyıya vurmuş halde bulunan yetişkin yunus, çevredekiler tarafından fark edildi.

Sahilde hareketsiz yatan yunusu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

ÖLÜ YUNUS UYGUN BİR ALANDA GÖMÜLDÜ

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yunusun vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadı ve öldüğü belirlendi.

Ardından Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ölü yunusu sahilden alarak uygun bir alana gömdü.

