Muğla'da vatandaş Yılanlı dağına akın etti

İHA

Kar sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar yoğun kar yağışının yaşandığı bölgelere akın etmeye devam ediyor...

Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla’nın yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısında bulunulmuştu.

Uyarılar sonrası Muğla’nın Merkez ilçesi Menteşe’ye 10 dakika uzaklıktaki Yılanlı dağı gece boyunca yağan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN TALEP

2 bin rakımlı Yılanlı dağına gece boyunca yoğun kar yağışı sonrası yer yer 15-20 santime ulaşan kar yağışı sonrası vatandaşlar günlerden Pazar olması nedeniyle Yılanlı dağına akın etti.

KARDA PİKNİK YAPTILAR

Muğla’nın Menteşe ilçesi dışından Marmaris, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Yatağan ve Bodrum ilçelerinden de Yılanlı dağına karda piknik yapmak için araçları ile gelen vatandaşlar, kar üzerinde ateş yakarak hem piknik yaptı, hem de kartopu oynadılar.

JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ GÖREVİNİN BAŞINDA

Öğle saatlerinde Menteşe ilçesi içinden araçları seyreden vatandaşlar Göktepe grup köylerine giden yolda uzun kuyruklar oluşturdu.

Araç trafiğinin yoğunlaşması üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Menteşe trafik ekipleri sıkışan araç trafiğini düzenlemek zorunda kaldı.

Jandarma Trafik ekipleri Yılanlı dağına gidiş ve dönüşlerde trafik akışının rahat ilerlemesi için gün boyu görev yaptı.